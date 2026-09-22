Oğuzeli'nde 22 yıl 4 ay hapisle aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Gaziantep'te adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi suçlardan hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı ve adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

operasyon ve koordinasyon:

Olayla ilgili çalışmalar, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Oğuzeli ilçesinde görev yapan JASAT ekipleri tarafından sürdürülen araştırma ve takipler sonucunda aranan şahsın yakalanması sağlandı.

suçlamalar ve hukuki süreç:

Kolluk tarafından tespit edilen ve 6 ayrı suçtan aranan şahıs olarak kayıtlarda yer alan B.B., ilgili adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

GAZİANTEP'TE ADAM ÖLDÜRME, DOLANDIRICILIK VE SİLAHLA TEHDİT GİBİ SUÇLARDAN 22 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.