Dolar 48,8153 +0,01%
Euro 55,8564 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,83 -0,40%
EUR/USD 1,1439 -0,26%
Brent Petrol 100,13 -0,21%
--°

Oğuzeli'nde 22 yıl 4 ay hapisle aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Gaziantep jandarması, Oğuzeli'nde adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit suçlarından 22 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.B.'yi yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Oğuzeli'nde 22 yıl 4 ay hapisle aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Oğuzeli'nde 22 yıl 4 ay hapisle aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Gaziantep'te adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi suçlardan hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı ve adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

operasyon ve koordinasyon:

Olayla ilgili çalışmalar, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Oğuzeli ilçesinde görev yapan JASAT ekipleri tarafından sürdürülen araştırma ve takipler sonucunda aranan şahsın yakalanması sağlandı.

suçlamalar ve hukuki süreç:

Kolluk tarafından tespit edilen ve 6 ayrı suçtan aranan şahıs olarak kayıtlarda yer alan B.B., ilgili adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

GAZİANTEP&#039;TE ADAM ÖLDÜRME, DOLANDIRICILIK VE SİLAHLA TEHDİT GİBİ SUÇLARDAN 22 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ...

GAZİANTEP'TE ADAM ÖLDÜRME, DOLANDIRICILIK VE SİLAHLA TEHDİT GİBİ SUÇLARDAN 22 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu
images

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe
images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği