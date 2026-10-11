Oğuzeli'nde acur hasadı hareketliliği: kış için turşu rotası hazır

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur sezonu başladı. İlçe kırsalındaki tarlalarda sabah erken saatlerde başlayan hasat, öğleden sonra sona eriyor. Toplanan taze acurlar, kış aylarında tüketilmek üzere bölgedeki turşu fabrikalarına ve kent merkezindeki Kalealtı bölgesine gönderiliyor.

Hasat düzeni ve işçi koşulları:

Hasat çalışmaları genellikle sabah 06.00'da başlayıp öğleden sonra 14.00'te bitiyor; günlük çalışma süresi yaklaşık 8 saat olarak uygulanıyor. Hasada katılan ekibin büyüklüğü sektör tarafından yer yer değişse de, çalışmalara katılan işçilerden biri olan Yaşar Arslan, ekibin yaklaşık 20 kişi olduğunu ve nakliye ile yemek dahil olmak üzere günlük 1.300 TL yevmiye aldıklarını belirtiyor.

Pazara çıkış ve fiyatlandırma:

Oğuzeli'nde yetiştirilen turşuluk acurlar, çuvallara konduktan sonra önce Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikalarına, ardından perakende satış için kent merkezine sevk ediliyor. Üreticiler acurun kilogramını tarlada ortalama 20-30 lira arasında satıyor. Üretici Ali Özarık, Oğuzeli'nin Gaziantep ve çevresinin acur tedarikinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgularken, sezonun yılın sadece 3-4 ayı sürdüğünü, kendilerinin pratikte yaklaşık 3 ay aktif üretim yaptıklarını ve diğer aylarda işleri durdurduklarını ifade ediyor.

Sezonun yoğun olduğu bu dönemde üreticiler ve işçiler, topladıkları acurların doğru depolama ve işleme süreçleriyle kışa hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Turşuluk acur üretimi, bölge tarımı ve küçük işletmeler için hem gelir kaynağı hem de geleneksel bir gıda tedarik zinciri oluşturuyor.

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı başladı