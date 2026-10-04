Oğuzeli'nde üzümün geleneksel dönüşümü: cevizli sucuk ve bastık

Oğuzeli'nde üzümle başlayan tat yolculuğu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, bölgeye özgü lezzetlerden cevizli sucuk ve bastık üretimi başlayan hasat dönemiyle birlikte hareketlendi. Bağlardan toplanan üzümlerden elde edilen su, geleneksel yöntemlerle işlenerek kış aylarında tüketilen bu tatlı atıştırmalıkların temelini oluşturuyor. Hem ilçe halkı hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

yapım aşamaları:

Üzümler, yörede uygulanan tepeleme yöntemiyle sıkılıyor ve çıkan üzüm suyu büyük kazanlarda nişasta ile karıştırılarak kaynatılıyor. Bu karışım hazırlanırken cevizin içi ipe diziliyor; dizilen cevizler kaynayan üzüm suyu-nişasta karışımına batırılıp çıkarıldıktan sonra birkaç gün kurumaya bırakılıyor. Kuruma sürecinin ardından cevizli sucuk tüketime hazır hale geliyor. Bastık ise özel bir beze ince bir katman halinde serilip güneşte kurutulduktan sonra servis ediliyor.

kültürel ve ekonomik boyutu:

Çaybaşı Mahallesi'nde üretim yapan 40 yaşındaki Nizamettin Yılmaz, bu ürünlerin tamamen üzüm suyu ile yapıldığını ve organik olduğunu vurguluyor. Yılmaz, yapım işinin nesilden nesile aktarılan bir zanaat olduğunu, üretimin yılda sadece bir ay sürdüğünü ve büyük kısmının aile ve yakın çevre için tüketildiğini belirtiyor. Talebin yoğun olması nedeniyle dışarıya satış imkanlarının sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Bölge halkı arasında hem lezzet hem de besin değeri açısından 'şifa ve enerji deposu' olarak bilinen cevizli sucuk ve bastık, geleneksel yöntemlerin sürdürülmesiyle yerel kültürün korunmasına da katkı sağlıyor. Üretimin sınırlı olması, bu tatların mevsimsel ve özel lezzetler olarak değerini artırıyor.

OĞUZELİ İLÇESİNE BAĞLI ÇAYBAŞI MAHALLESİ'NDE CEVİZLİ SUCUK VE BASTIK ÜRETİMİ YAPAN 40 YAŞINDAKİ NİZAMETTİN YILMAZ