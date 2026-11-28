Okan Buruk'un 10. beşiktaş derbisi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. 2022 yılında sarı-kırmızılıları çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, bu maçla birlikte Galatasaray teknik direktörü olarak Beşiktaş karşısındaki 10. derbi randevusunu yaşayacak.

Galatasaray dönemindeki derbi bilançosu:

Buruk'un Galatasaray ile Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 derbide, takımının performansı özetle 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik olarak kayıtlara geçti. Bu müsabakaların 8'i Trendyol Süper Lig, 1'i ise Turkcell Süper Kupa kapsamında oynandı. Yarınki karşılaşma, Buruk'un sarı-kırmızılı teknik direktörlüğünde bu istatistiği geliştirme veya dengeleme fırsatı sunacak.

Teknik direktörlük kariyerindeki genel tablo:

Okan Buruk, teknik direktör olarak farklı takımlarla Beşiktaş'ın rakibi oldu. Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray dönemlerini kapsayan bu süreçte Buruk'un takımları Beşiktaş'a karşı toplam 21 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda elde edilen sonuçlar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet şeklinde kaydedildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Buruk'un Beşiktaş'la ilişkisi teknik direktörlükle sınırlı değil; futbolculuk kariyerinde de 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Bu geçmiş, yarınki derbide hem sportif hem de kişisel bir boyut daha ekliyor.

Genel olarak Buruk'un Beşiktaş karşısındaki sicili, geçmiş sonuçların analizine ve taktik tercihlerin önemine işaret ediyor. Yarınki maç, hem lig tablosu hem de Buruk'un Beşiktaş karşısındaki istatistikleri açısından dikkatle izlenecek bir eşik niteliği taşıyor.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, KARİYERİNDE SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA BEŞİKTAŞ İLE 9 KEZ RAKİP OLDU. (ARŞİV)