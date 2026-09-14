Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Oklar rüzgârla yarıştı: Erzincan'da geleneksel okçuluk şampiyonası tamamlandı

Erzincan Üzümlü'de 11-13 Eylül'de gerçekleştirilen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu'na 22 ilden 126 sporcu katıldı; 700 m parkurda derece için yarışıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Oklar rüzgârla yarıştı: Erzincan'da geleneksel okçuluk şampiyonası tamamlandı

Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu'nda okçular mesafe için ter döktü

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Semiz Ali Mera Alanı'nda 11-13 Eylül tarihlerinde yapılan organizasyona, 22 ilden toplam 126 sporcu katıldı.

yarışmanın yapısı ve katılımcı sayıları:

Müsabakalar, özel olarak hazırlanan 700 metrelik parkurda geleneksel okçuluğun hava koşusu (menzil atışı) disiplininde gerçekleştirildi. Organizasyonda 74 erkek ve 52 kadın sporcu olmak üzere toplam 126 atlet farklı yaş ve kategori sınıflarında mücadele etti. Yarışma, toplam 11 kategoride düzenlendi ve sporcular en uzak atışı yapmak için performans sergiledi.

geleneksel unsurlar ve müsabaka atmosferi:

Müsabaka süresince okçular, rüzgârın yönü ve şiddetini hesaplayarak atış tekniklerini ayarladı; bu unsurlar, hava koşusu disiplininin belirleyici etkenleri olarak öne çıktı. Sporcuların kullandığı geleneksel kıyafet ve ekipmanlar da etkinlik boyunca ilgi gördü ve organizasyonun kültürel boyutunu vurguladı.

Üç gün süren yarışmaların ardından dereceye girenler için düzenlenen törende katılımcılara madalya ve kupalar verildi. Organizasyon, geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve genç nesillere aktarılması hedefine hizmet etmeye devam etti.

KEMANKEŞLER ERZİNCAN’DA ZİRVE İÇİN OKLARINI YARIŞTIRDI

KEMANKEŞLER ERZİNCAN’DA ZİRVE İÇİN OKLARINI YARIŞTIRDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor, Keçiörengücü sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor
images

Avrupa sınavı öncesi siyah-beyazlarda tempo yükseldi
images

Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada
images

Körfezli karateciler İstanbul'da kürsüleri doldurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erbaa belediyesi filoyu yenileyerek hizmet kapasitesini artırdı

Jantsa'dan ASKON Aydın'a katılım: sanayi cephesi ortak hareket ediyor

Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı

Bodrum'da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi