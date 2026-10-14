Oksijen tüpünün alev almasıyla İnegöl'de evde yangın: 64 yaşındaki adam yaralandı

olayın gelişimi:

Olay, gece saat 01.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak'taki bir dairede meydana geldi. Nefes darlığı nedeniyle evde oksijen tüpü kullanan S.A. (64) iddialara göre tüpün aniden alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı.

Çıkış şekli ve alevin kaynağıyla ilgili ayrıntılar polis ekipleri tarafından incelenirken, evde oluşan küçük çaplı yangın aile bireyleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralının tedavisi ve soruşturma:

Sağ elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluşan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan S.A., yanık ünitesine yatırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi ve olaya ilişkin ayrıntıların soruşturma tamamlandıkça netleşeceğini belirtti.

İnegöl’de oksijen tüpü alev aldı: 64 yaşındaki adam yaralandı