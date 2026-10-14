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Öksürükle tetiklenen nadir kalp damarı yırtığı stentle kapatıldı

Zonguldak Ereğli'de zatürreye bağlı şiddetli öksürük sonucu sağ ana koroner arterinde spontan yırtık gelişen 52 yaşındaki kadın, anjiyo ve stentle yaşama döndü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Öksürükle tetiklenen nadir kalp damarı yırtığı stentle kapatıldı

Olayın seyri:

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki kadın hasta, zatürreye bağlı gelişen ve giderek şiddetlenen öksürük nöbetlerinin ardından göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Muayene sırasında tekrar ortaya çıkan şiddetli öksürük atağı esnasında hasta kendi ifadesiyle "Hocam sanki şuramda bir şey kopuyor" diyerek yakınmasını iletti; ilerleyen saatlerde artan göğüs ağrısı üzerine kardiyolojiye yönlendirildi.

Anjiyo ve bulgular:

Yapılan tetkiklerde hastada kalp krizi bulguları saptanması üzerine acil anjiyo gerçekleştirildi. İncelemelerde, sağ ana koroner arteri (RCA) üzerinde ateroskleroza bağlı olmayan, normal yapılı bir damarın kendiliğinden yırtıldığı ve bunun tıpta "spontan diseksiyon" olarak tanımlandığı tespit edildi. Müdahale sırasında damar içinde geniş bir parçalı yırtık görüldü.

Müdahale ve sonuç:

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman ekibiyle birlikte yırtığı kapatmak üzere damarın içine stent yerleştirerek yapay bir yol oluşturdu. Müdahalenin başarılı olmasıyla hasta stabilize edildi ve şifa ile taburcu edildi. Prof. Dr. Yaman, öksürüğe bağlı böyle bir damar yırtılmasının literatürde milyonda bir görülen çok nadir bir durum olduğunu vurguladı.

Uzman uyarısı:

Prof. Dr. Yaman, gecikme yaşanması halinde tablonun hızla ölümle sonuçlanabileceğini, bu nedenle özellikle 40 yaş üstü kişiler, postmenopozal kadınlar ve risk faktörü taşıyanların düzenli kardiyovasküler kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca şiddetli veya uzun süren öksürük ile beklenmedik göğüs ağrısı gibi yakınmaların ihmal edilmemesi, ilgili branş hekimine başvurulması gerektiğini söyledi.

Yaman, bu vakada yırtığın parsiyel (parçalı) olduğunu, eğer tam bir yırtık olsaydı kalbin çevresine kanama ve hızlı ilerleyen ölümcül bir tablonun oluşabileceğini belirterek hastanın zamanında müdahale sayesinde kurtulduğunu ifade etti. Vatandaşlara her şikayette hekim görüşü almaları ve tedaviyi geciktirmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

PROF. DR. MEHMET YAMAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

PROF. DR. MEHMET YAMAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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