OKT Trailer IAA Transportation 2026'da 20. yılını yeni tankerle kutladı

OKT Trailer IAA Transportation 2026'da dikkat çekti

1981 yılında Aydın'da küçük bir atölye olarak kurulan OKT Trailer, IAA Transportation 2026'da sergilediği çözümlerle uluslararası sahnede öne çıktı. Firma, ticari araç ve treyler üretimindeki deneyimini savunma ve saha lojistiğine yönelik mühendislik çözümleriyle genişleterek fuarda yoğun ilgi gördü. Hannover'de düzenlenen organizasyonda OKT Trailer, özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) operasyonlarına hizmet veren mobil yakıt ikmal çözümüyle sektörel temsilcilerin odağı haline geldi.

fuarda öne çıkan başlıklar:

15-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen IAA Transportation, lojistik, taşımacılık ve ticari araç sektörlerinin küresel buluşma noktası olma özelliğini korudu. Organizasyonun basın günü 14 Eylül'de basın mensupları yeni ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. 2024 verilerine göre fuar 41 ülkeden yaklaşık 1.700 katılımcıyı ağırlamış ve yaklaşık 145 bin ziyaretçi çekmişti; 2026'da da 150'den fazla dünya prömiyerinin sergilenmesi, etkinliğin yenilik ve teknoloji odağını sürdürdüğünü gösterdi. Fuarın ana gündem maddeleri arasında dijitalleşme, iklim nötr taşımacılık, yeni nesil ticari araçlar ve ulaşım altyapıları yer aldı.

savunma odaklı yeni mobil tanker:

OKT Trailer'ın Hannover'de sergilediği en somut yenilik, savunma sanayisi için geliştirilen hava aracı yakıt ikmal ve tahliye tankeri oldu. Firma tarafından Aydın'da geliştirilen araç, mobil lojistik destek gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Tankerin en dikkat çekici teknik özelliği 6 bin 500 litrelik yakıt kapasitesi iken, hafif yapı, yüksek dayanım ve güvenli yakıt transfer altyapısı da vurgulanan diğer yetkinlikler arasında yer aldı. Bu özellikler, aracın zorlu saha koşullarında İHA operasyonlarının sürekliliğini sağlamaya yönelik geliştirildiğini ortaya koyuyor.

OKT Trailer yönetimi, söz konusu aracın yakıt ikmal ve tahliye işlemlerini tek bir çözümde birleştirdiğini ve böylece hava operasyonlarının kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladığını belirtti. Tanker, hem ikmal hem de tahliye ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mobil destek ünitesi olarak konumlandırıldı.

şirketin 20. yıl vurgusu ve gelecek hedefleri:

Firma için IAA Transportation yalnızca ürün sunma değil, aynı zamanda kurumsal tarihsel bir kilometre taşını da işaret ediyor. OKT Trailer, fuardaki katılımıyla IAA Transportation'daki 20. yılını kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Aydın Sanayi Odası Başkanı olan Gökhan Maraş, firmanın uluslararası arenada Aydın'dan gelen üretim ve mühendislik gücünü sergilemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Maraş, aracın uzun yıllara dayanan mühendislik birikiminin ürünü olduğunu ve özellikle insansız hava araçlarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiğini belirtti.

OKT Trailer ayrıca sadece ticari araç ve treyler üretimiyle değil, farklı sektörlerin özel gereksinimlerine yönelik mühendislik çözümleriyle de birikim sahibi olduğunu vurguladı. Şirketin önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik çalışmalarını daha da geliştirmeyi hedeflediği, Aydın'daki üretim kabiliyeti, mühendislik altyapısı ve nitelikli insan kaynağını farklı sektörlerle buluşturarak ülkenin katma değerli üretim kapasitesine katkı sağlama hedefinin ön plana çıktığı aktarıldı.

Fuarda sergilenen çözümün uluslararası temsilciler tarafından ilgi görmesi, OKT Trailer'ın hem bölgesel hem de küresel düzeyde rekabetçi konumunu destekleyen somut bir gösterge olarak değerlendirildi. Aydın'da başlayan ve tamamen Türk sermayesiyle sürdürülen üretimin IAA Transportation gibi önemli bir platformda tanıtılması, şirket ve bölge açısından stratejik bir başarı olarak sunuldu.

OKT Trailer'ın IAA Transportation 2026'daki varlığı, firmanın 20 yıllık fuar katılım mirasını sürdürürken savunma odaklı mühendislik yeteneklerini genişlettiğini gösterdi. Şirketin geleceğe dönük hedefleri arasında Aydın sanayisini savunma sanayisi ile daha güçlü biçimde entegre etmek ve uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek bulunuyor.

OKT TRAİLER, DÜNYANIN ÖNDE GELEN TİCARİ ARAÇ FUARI IAA TRANSPORTATİON'DAKİ 20. YILINDA YENİ NESİL YAKIT İKMAL TANKERİNİ SERGİLEDİ