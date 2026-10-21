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Okul-aile-emniyet iş birliğiyle güvenlik anlatıldı

Kilis polisi, TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde velilere ve öğretmenlere kişisel güvenlik, siber zorbalık, çocuk işçiliği ile Hayat 112'yi anlattı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul-aile-emniyet iş birliğiyle güvenlik anlatıldı

Okul-aile-emniyet iş birliğiyle güvenlik anlatıldı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde düzenlenen veli toplantısına katılarak veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

bilgilendirmede ele alınan konular:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede kişisel güvenlik tedbirleri, akran ve siber zorbalıkla mücadele ile çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi başlıklar ele alındı.

Toplantıda ayrıca ailelere ve öğretmenlere Hayat 112 ve öğretmenlere yönelik Okul Acil İhbar uygulamaları hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

iş birliğinin sürdürülmesi:

Polis ekiplerinin, çocukların güvenliği ve huzurunun sağlanması amacıyla okul-aile-emniyet iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

KİLİS’TE VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

KİLİS’TE VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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