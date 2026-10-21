Okul bahçesi bordo-beyaza büründü: Elazığspor öğrencilerle coşkuyu paylaştı

Elazığspor heyeti okulda taraftar coşkusunu yaşattı

Elazığ'ın plaka kodundan hareketle her ayın 23'ünde gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında Elazığspor heyeti, özel bir koleye giderek öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı ziyaret, okul bahçesinde coşkulu bir karşılama ile başladı.

Katılımcılar ve karşılama:

Programa Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile futbolculardan Furkan Köse, Hakan Yavuz ve Ali Yeşilyurt katıldı. Kulüp otobüsüyle okula gelen heyet, anaokulu, ortaokul ve lise kademelerinden çok sayıda öğrencinin bulunduğu bir grup tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında öğrencilerin bordo-beyazlı formalar giydiği, atkı ve meşale taşıdığı, ayrıca takıma destek içeren pankartlar açtığı, etkinlik boyunca sık sık tezahüratlar yapıldığı gözlendi.

Söyleşi ve takım hedefleri:

Karşılamanın ardından okul içinde düzenlenen söyleşide öğrencilerin yönelttiği sorular yanıtlandı. Söyleşide konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ve Teknik Direktör Selahattin Bozkurt ile futbolcular, takımın bu sezondaki temel hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Program, öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

ELAZIĞSPOR’UN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ OKUL ZİYARETLERİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE KULÜP YÖNETİMİ, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR ÖZEL BİR KOLEJİ ZİYARET ETTİ.