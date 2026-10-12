Okul bahçesinde beklenmedik tehlike: akrep sokan çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkezine bağlı Yenigüven Köyü İlkokulu bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Dicle Su Ş., akrep tarafından sokuldu. Ailesi, küçük çocuğu otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre kaza, okul bahçesinde oyun sırasında meydana geldi. Olay sonrası ailenin hızlı müdahalesiyle çocuk, bölgedeki en yakın sağlık kuruluşu olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettirildi. Olayın yaşandığı yer Yenigüven Köyü İlkokulu olarak kayda geçti.

Hastanede durum ve takip:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından küçük Dicle Su Ş.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili yetkililer ve okul yönetimi tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

ADIYAMAN’DA OKUL BAHÇESİNDE OYUN OYNADIKLARI SIRADA AKREP TARAFINDAN SOKULAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.