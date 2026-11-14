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Okul bahçesinde sağlıkla büyüyor: 1281 öğrenciye kapsamlı eğitim

Düzce Namık Kemal İlkokulu'nda 1281 öğrenciye ağız-diş, hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve organ bağışı eğitimi verildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul bahçesinde sağlıkla büyüyor: 1281 öğrenciye kapsamlı eğitim

program kapsamı ve katılımcılar:

Düzce Namık Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek etkinliğinde okulda öğrenim gören 1281 öğrenciye yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi. Program; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildi ve il sağlık ile eğitim yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Düzce Kızılay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler etkinlikte yer aldı.

eğitim konuları ve uygulamalı tanıtımlar:

Etkinlikte öğrencilere aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı ve doğru diş fırçalama teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme ve zararlı gıdaların etkileri üzerine eğitimler verildi. Hareketli yaşamın faydaları ile fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı ve organ bağışı konusunda temel bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tanıtıldı; ambulans ve UMKE araçları okul bahçesinde sergilendi. Kurulan sağlık istasyonlarında öğrencilere uygulamalı bilgiler sunuldu ve interaktif uygulamalar aracılığıyla çocukların sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine katkı sağlandı.

veli bilgilendirmesi ve kan bağışı kampanyası:

Etkinlikte öğrenci velilerine yönelik organ bağışı bilgilendirmesi yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Düzce Kızılay gönüllüleri etkinlik boyunca öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Programın önemli bir bölümü de Bir Damla Kan, Bir Hayat Demektir sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası oldu; öğrenci velileri ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla çok sayıda gönüllü kan bağışında bulundu.

Namık Kemal İlkokulu'nda düzenlenen bu etkinlikle erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, çocukların sağlık farkındalığının artırılması ve toplum genelinde sağlık bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlik, uygulamalı eğitimlerin ve doğrudan iletişimin çocuklarda kalıcı davranış değişiklikleri oluşturma potansiyelini ortaya koydu.

DÜZCE NAMIK KEMAL İLKOKULUNDA DÜZENLENEN ‘SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK’ ETKİNLİĞİNDE 1281...

DÜZCE NAMIK KEMAL İLKOKULUNDA DÜZENLENEN ‘SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK’ ETKİNLİĞİNDE 1281 ÖĞRENCİ SAĞLIK EĞİTİMLERİYLE BULUŞTU. PROGRAMDA AMBULANS VE UMKE ARAÇLARI TANITILIRKEN, KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DA DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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