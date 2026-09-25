Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

Menteşe'de Atatürk büstünün sökülmesi ve gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir okul bahçesinden Atatürk büstünün sökülerek alınması olayı, polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmayla sonuçlandı.

olay yeri ve ihbar süreci:

Olay, geçtiğimiz günlerde Kötekli Mahallesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Büstün yerinden sökülerek alındığı yönündeki bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

soruşturma ve adli süreç:

Yapılan çalışmalar sonucu failin A.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Kötekli Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

MENTEŞE’DE ATATÜRK BÜSTÜNÜ YERİNDEN SÖKEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI