Okul çantası kullanımındaki hatalar çocukların duruşunu bozabilir

Okul çantası ve omurga sağlığı:

Sivas Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, okul çantalarının yalnızca ağırlığının değil, nasıl taşındığının da çocukların duruş gelişimi üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Okulların açılmasıyla birlikte ders kitapları, defterler, beslenme çantası ve kişisel eşyalarla ağırlaşan çantalar, gelişim çağındaki çocukların omurga ve kas-iskelet sistemine ek yük bindirebiliyor.

Yükün vücutta dağılımı neden önemli:

Uzm. Dr. Yurtçu, çantanın tek omuzda taşınmasının veya sırt üzerinde yanlış konumlanmasının vücut dengesini değiştirdiğini belirtiyor. Tek omuzda taşımak, çocuğun gövdesini yana doğru eğmesine ya da öne doğru eğilmesine yol açabilir; bu durum uzun vadede boyun, omuz ve sırt ağrısı, kas yorgunluğu ve duruş bozukluklarına zemin hazırlar. Çantanın uzun süre ve yanlış pozisyonda taşınması durumunda ortaya çıkabilecek en belirgin işaretler arasında öne doğru eğilme, omuzların belirgin şekilde aşağı çekilmesi ve yürüyüşte değişiklik sayılabilir.

Uzm. Dr. Yurtçu, çanta ağırlığının genel olarak çocuğun vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10-15'ini aşmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak bu sınır tek başına yeterli değil; çocuğun fiziksel gelişimi, taşıma süresi ve çantanın kullanım şekli de değerlendirilmelidir.

Veliler hangi unsurlara dikkat etmeli:

Çanta seçiminde estetikten önce ergonominin öncelikli olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yurtçu, şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

- İki omuz askısı: Çantalar iki omuz askısıyla kullanılmalı; çanta tek omuzda taşınmamalıdır.

- Askı özellikleri: Omuz askıları geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı.

- Çantanın konumu: Çanta çocuğun sırtına mümkün olduğunca yakın durmalı ve bel hizasının belirgin şekilde altına sarkmamalıdır.

- Boyut seçimi: Gereğinden büyük çantalar çocuğun daha fazla eşya taşımasına neden olabileceği için yaş ve vücut yapısına uygun boyutta çanta seçilmelidir.

- Eşya düzeni: Her gün kullanılmayan kitap, oyuncak ve diğer eşyalar çantadan çıkarılmalı; ağır malzemeler sırta yakın bölümlere yerleştirilmelidir.

- Düzenli kontrol: Çantanın ağırlığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve çocuğun taşıma esnasındaki duruşu gözlemlenmelidir.

Ağrı ve şikâyetlerde ne yapılmalı:

Uzm. Dr. Yurtçu, çocukların boyun, omuz veya sırt ağrılarını otomatik olarak büyüme sürecinin doğal bir parçası saymamak gerektiğini belirtiyor. Tekrarlayan veya giderek artan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, belirgin duruş değişikliği veya çantayı taşımakta zorlanma gibi durumlarda çocuğun hekim tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor. Erken dönemde edinilen doğru duruş ve hareket alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda kas-iskelet sağlığının temelini oluşturuyor.

Sonuç olarak Uzm. Dr. Yurtçu, okul çantasını yalnızca eğitim materyali değil, çocukların her gün taşıdığı fiziksel bir yük olarak görmek gerektiğini vurguluyor. Doğru çanta seçimi, doğru kullanım ve gereksiz ağırlıkların azaltılması, çocukların sağlıklı bir okul yaşamı sürdürmesine katkı sağlayacaktır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HEKİMİ UZM. DR. SERDAR YURTÇU, ÇANTA SEÇİMİ VE KULLANIMINDA YAPILACAK KÜÇÜK HATALARIN ÇOCUKLARIN DURUŞ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEBİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK VELİLERE ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.