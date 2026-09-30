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Okul çantası, valiz ve bot tamirleriyle esnaf nefes aldı

Okulların açılması ve beklenenden erken başlayan yağmurlar, çanta, ayakkabı ve valiz tamircilerinde yoğunluğa neden oldu; esnaf 1,5-2 ay hareket bekliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:34

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Okul çantası, valiz ve bot tamirleriyle esnaf nefes aldı

Okul ve yağmur sezonu tamirci dükkânlarını canlandırdı

Okulların açılmasıyla birlikte artan ihtiyaçlar ve mevsimin beklenenden erken yağışlı gitmesi, ayakkabı, çanta ve valiz tamircilerinde yoğunluk oluşturdu. Yaz aylarındaki yaklaşık üç aylık durgunluğun ardından esnaf, son günlerde artan talebin en az 1,5-2 ay daha süreceğini öngörüyor.

yağışların gündeme getirdiği sorunlar:

Yağışların artması özellikle deri ayakkabı ve botlarda su alma, taban aşınması ve dikiş yırtılmaları gibi problemleri öne çıkardı. Bu durum vatandaşları tamire yönlendirirken, üniversite öğrencilerinin şehirler arası yolculuklarında zarar gören valizleri ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin çantaları da esnafın atölyelerine getiriliyor.

Ayakkabı tamircisi Turgut Dursun, "Yaz sezonunun bitmesiyle okulların açılması çantalar ve valizlerde yoğunluk oluşturdu. Bu sene yağmurların erken başlaması işleri daha da artırdı. Samsun’dan başka şehirlere gidenler olduğu gibi başka şehirlerden Samsun’a gelen öğrencilerin valizleri de tamir için bize geldi. Önceki işleri bitirdik; bu yoğunluk 1,5-2 ay daha devam eder" dedi.

tamir türleri ve fiyatlandırma:

Esnaf Mecnun As ise kaliteli ürünlerin tamir edilerek yeniden kullanılabildiğini vurguladı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında işlerin durgun geçtiğini, son on gündür belirgin bir canlanma olduğunu söyledi. Valiz tamirlerinde fiyatların yapılan işleme göre değiştiğini belirten As, talep gören işlemler ve örnek ücretleri şöyle sıraladı: teker değişimi 250 TL, çekçek sapları 500 TL ve tutma kulpları 250 TL’den başlayan ücretlerle yapılıyor.

Ayakkabı tamirlerinde ücretlerin yapılacak işe göre değiştiğini aktaran As, "Tamir fiyatları 100 TL’den başlıyor; taban değişimi gibi kapsamlı işlerde fiyatlar 1.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kaliteli botu ve valizi olanlar ürüne göre tamir ücretini verip yeniden kullanmayı tercih ediyor" dedi. Ayrıca deri ayakkabıların yağışlara karşı dayanıklılığı için cila, boya ve su itici kremlerin önemine dikkat çekti.

Genel olarak esnaf, hem öğrenci sezonunun hem de yağmur döneminin etkisiyle işlerin en az 1,5-2 ay daha hareketli süreceğini; kışlık sezon tamamen gelince tekrar hız kesme olabileceğini belirtiyor.

OKUL SEZONUNUN AÇILMASI VE SÜREKLİ YAĞAN YAĞMURLAR, AYAKKABI TAMİRCİLERİNİN İŞİNE YARADI. ÇANTA...

OKUL SEZONUNUN AÇILMASI VE SÜREKLİ YAĞAN YAĞMURLAR, AYAKKABI TAMİRCİLERİNİN İŞİNE YARADI. ÇANTA, AYAKKABI VE VALİZ TAMİRLERİNE YETİŞMEYE ÇALIŞAN ESNAF, 3 AYLIK DURGUNLUĞUN ARDINDAN İŞLERİN 1,5 AY DAHA YOĞUN TEMPODA DEVAM EDECEĞİNİ UMUYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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