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Okul çevreleri ve servisler için kapsamlı güvenlik taraması

Eskişehir'de uygulamada 174 okul çevresi, 211 park, 148 metruk bina ve 63 iş yerinde denetim yapılarak 578 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevreleri ve servisler için kapsamlı güvenlik taraması

Eskişehir'de, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının güvenli yürütülmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı bir denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, çocuk ve gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını hedefleyerek okul çevreleri başta olmak üzere umuma açık alanları kapsadı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler tarafından 174 okul çevresi, 211 park ve bahçe ile 148 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca iş yerleri kapsamlı şekilde tarandı; 45 market ve tekel bayisi, 10 kahvehane/kafe, 10 tütüncü, 4 playstation salonu, 3 internet kafe ve 1 bahis salonunda incelemeler yapıldı. Haber kaynaklarında ayrıca toplamda 63 iş yerinin kontrol edildiği bildirildi. Denetimler sırasında toplam 578 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Servis araçları ve trafik kontrolleri:

Trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen kontrollerde 133 okul servis aracı ile 118 sivil araç incelendi. Yapılan denetimler sonucunda, sürücü belgesi süresi dolduğu ve trafik düzeni ile güvenliğine uymadığı tespit edilen 2 okul servis aracına işlem yapıldı. Ayrıca muayenesi bulunmayan ve sürücüsü ehliyetsiz olan 1 motosiklet ile 1 otomobile idari para cezası uygulandı.

Güvenlik vurgusu ve devam eden çalışmalar:

Emniyet yetkilileri, denetimlerin amacı olarak çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmesini gösterdi ve okul çevresi ile servis denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Uygulamanın, metruk binalar ve umuma açık iş yerlerine yapılan taramalarla risk oluşturabilecek unsurların tespit edilmesini hedeflediği vurgulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin farklı zaman dilimlerinde de tekrar edileceğini ifade etti.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI DENETİMLERDE 578...

ESKİŞEHİR'DE ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI DENETİMLERDE 578 ŞAHIS SORGULANIRKEN; PARKLAR, İŞ YERLERİ, SERVİS ARAÇLARI VE METRUK BİNALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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