Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0333 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.912,41 -0,39%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,31 -0,99%
--°

Okul çevrelerinde emniyet odaklı uygulama: jandarma 15 okul 41 aracı kontrol etti

Bilecik jandarması kent genelinde 15 okul ve 41 servis aracını denetleyip öğrencilere ve şoförlere emniyet kemeri ile güvenli binme-inme konularında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul çevrelerinde emniyet odaklı uygulama: jandarma 15 okul 41 aracı kontrol etti

Jandarma denetimleri il genelinde gerçekleştirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde 15 okul ve 41 okul servis aracı incelendi.

Denetimin kapsamı:

Uygulamada öncelik, öğrencilerin güvenli ulaşımlarını sağlamak üzerine oldu. Ekipler; emniyet kemeri kullanımı, araçlara güvenli binme ve araçlardan güvenli inme kuralları hakkında öğrencilere ve servis şoförlerine bilgi verdi.

Sonuçlar ve gözlemler:

Denetimler sırasında yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi. Ekipler, hem eğitim hem de denetim boyutuyla uygulamanın amacına hizmet ettiğini belirtti.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı