Okul çevrelerinde emniyet odaklı uygulama: jandarma 15 okul 41 aracı kontrol etti

Jandarma denetimleri il genelinde gerçekleştirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde 15 okul ve 41 okul servis aracı incelendi.

Denetimin kapsamı:

Uygulamada öncelik, öğrencilerin güvenli ulaşımlarını sağlamak üzerine oldu. Ekipler; emniyet kemeri kullanımı, araçlara güvenli binme ve araçlardan güvenli inme kuralları hakkında öğrencilere ve servis şoförlerine bilgi verdi.

Sonuçlar ve gözlemler:

Denetimler sırasında yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi. Ekipler, hem eğitim hem de denetim boyutuyla uygulamanın amacına hizmet ettiğini belirtti.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ