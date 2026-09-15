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Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

Kütahya polisi, 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme yaptı; ÇOGEP ve KADES hakkında veliler ve esnafa bilgi verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

Denetim kapsamı ve uygulama:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini hayata geçirdi. Uygulama, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması çerçevesinde okul girişleri, çevre yolları ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda kontrolleri kapsadı.

Veliler ve esnafa yönelik bilgilendirme:

Denetimler sırasında ekipler, velilere Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen 'Hayallerine Emniyetle Birlikte Adım At' projesi hakkında bilgi verdi. Toplum Destekli Polisler ayrıca Ziraat Mahallesi Pazartesi Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik ile ilgili bilgilendirme çalışmalarında bulundu.

Pazarda yapılan bilgilendirmede toplam 26 vatandaşa, iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi sağlandı. Ekipler, farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşların güvenlik konusundaki duyarlılığını vurguladı.

İlerleyen döneme ilişkin açıklama:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde güvenliğin sağlanması için vatandaşlarla işbirliği içinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, okul çevresi denetimlerinin rutin hale getirildiğini ve toplum destekli faaliyetlerin öncelikli çalışma alanı olmaya devam edeceğini ifade etti.

KÜTAHYA’DA POLİS EKİPLERİNDEN OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMİ

KÜTAHYA’DA POLİS EKİPLERİNDEN OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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