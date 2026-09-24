Okul çevrelerinde güvenli eğitim için jandarmadan sıkı denetim

Denetim uygulaması:

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk alanındaki okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşan noktalarda devriye görevleri yürüttü ve araçlarda evrak, sürücü uygunluğu ile emniyet tedbirlerini inceledi.

Uygulama sırasında çok sayıda araç sorgulandı; yapılan kontrollerde herhangi bir eksiklik veya olumsuzluk tespit edilmedi. Yetkililer, tespit edilen durumların anında değerlendirilip kayda geçirildiğini bildirdi.

Amaç ve devamlılık:

Jandarma, denetimlerin temel amacını öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesini sağlamak olarak tanımladı. Denetimlerin aralıksız biçimde sürdürüleceği, özellikle giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluk dönemlerinde ve gün boyu tekrar edileceği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, ailelerin ve okul yönetimlerinin bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, okul çevresinde güvenliğin sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, JANDARMA SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ VE ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.