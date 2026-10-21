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Okul çevrelerinde güvenlik artırıldı: Balıkesir jandarmadan kapsamlı denetim

Balıkesir jandarması, okul çevreleri ve servis araçlarında bir haftalık denetimde 109 işyeri, 1.804 kişi, 883 araç ve 370 servisi kontrol etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevrelerinde güvenlik artırıldı: Balıkesir jandarmadan kapsamlı denetim

Balıkesir jandarmadan okul çevreleri denetimi:

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bir hafta süren çalışmalarda, 109 umuma açık yer, 1.804 şahıs ve 883 araç kontrol edildi.

Servis araçları ve uygulanan yaptırımlar:

Okul servislerine yönelik kontrollerde toplam 370 servis aracı incelendi; kurallara uymadığı tespit edilen 9 okul servisine cezai işlem uygulandı. Denetimler, araçların teknik uygunluğu, sürücü belgeleri ve taşıma kurallarına uyum üzerine odaklandı.

Eğitim ve devriye çalışmaları:

Jandarma ekipleri, 291 okul çevresinde toplam 417 devriye faaliyeti yürüttü. Ayrıca 9 okulda 656 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi; eğitimlerde okul geçidinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları anlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak, trafik kazalarını ve can kayıplarını önlemek ile kamu düzenini korumak amacıyla denetimleri aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİNİN OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNDE 109...

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİNİN OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNDE 109 UMUMA AÇIK YER, 1.804 KİŞİ VE 883 ARAÇ KONTROL EDİLDİ. DENETLENEN 370 OKUL SERVİSİNDEN 9’UNA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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