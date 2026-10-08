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Okul çevrelerinde güvenlik seferberliği: denetimler ve sosyal medya takibi yoğunlaştırıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, görevlendirilen personelle okul çevrelerinde marketten metruk binalara, öğrenci servislerine kadar kapsamlı denetimler ve 7/24 sosyal medya takibi yürütüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul çevrelerinde güvenlik seferberliği: denetimler ve sosyal medya takibi yoğunlaştırıldı

Erzurum'da okul çevrelerinde güvenlik denetimleri devam ediyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim ortamının huzurunu korumak amacıyla il merkezi ve dış ilçe sorumluluk bölgelerinde kapsamlı güvenlik tedbirleri uyguluyor. Uygulama kapsamında görevli personel okul önleri ve çevrelerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor.

denetimlerin kapsamı:

Kontroller sırasında şahıs sorgulamaları yapılıyor ve çevre güvenliğini riske atabilecek noktalar sistematik olarak inceleniyor. Denetimler; market ve büfeler, internet kafe ve oyun salonları, kahvehaneler, park ve bahçeler ile metruk binalar gibi alanları kapsıyor. Ayrıca, öğrencilerin ulaşımını sağlayan öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler de yürütülüyor.

sosyal medya ve yasal süreç:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarını 7 gün 24 saat esasına göre izliyor. Öğrencileri ve aileleri olumsuz etkileyebilecek içeriklerle ilgili paylaşımlar takip edilirken, suç unsuru tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın güvenliğini ve eğitim ortamının huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerindeki denetim ve güvenlik tedbirlerimize kararlılıkla devam edilmektedir ifadelerine yer verildi. Yetkililer, denetimlerin eğitim yılı boyunca sürdürüleceğini ve toplumun desteğinin önemine vurgu yaptı.

ERZURUM’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE EĞİTİM ORTAMININ HUZURUNUN KORUNMASI AMACIYLA...

ERZURUM’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE EĞİTİM ORTAMININ HUZURUNUN KORUNMASI AMACIYLA OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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