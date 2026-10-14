Okul çevrelerinde güvenlik seferberliği Malatya'da sürüyor

Malatya'da okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştı

Malatya Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevresinde tedbir ve denetimleri sürdürüyor. Uygulamaların temel hedefi, eğitim ortamlarında huzurun korunmasıdır.

tedbirlerin uygulanışı:

Çalışmalar kapsamında okul binaları ve çevrelerinde çeşitli güvenlik tedbirleri titizlikle hayata geçiriliyor. Yetkililer, denetimlerin planlı ve düzenli şekilde devam ettiğini belirtiyor.

kararlılık ve sürdürülebilirlik:

Malatya Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi ve gerektiğinde tedbirlerin güçlendirileceği yetkililerce ifade edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ise öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmelerinin öncelik olduğuna dikkat çekti.

MALATYA’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANIRKEN, POLİS EKİPLERİNİN DENETİMLERİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.