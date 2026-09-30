Dolar 48,9320 -0,14%
Euro 55,6909 +0,19%
Bist 11.961,45 -2,68%
Altın Gram 6.604,60 +0,44%
EUR/USD 1,1360 +0,11%
Brent Petrol 98,86 +2,81%
--°

Okul çevrelerinde huzur için geniş çaplı güvenlik denetimi

Afyonkarahisar'da polis, öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için il genelinde okul çevreleri, parklar, yurtlar ve işyerlerinde kapsamlı denetimler yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevrelerinde huzur için geniş çaplı güvenlik denetimi

Okul çevrelerinde huzur için geniş çaplı güvenlik denetimi

Afyonkarahisar polisi, eğitim ve öğretim ortamlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Operasyon, öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara odaklanarak riskleri azaltmayı ve güven hissini artırmayı hedefledi.

Denetimlerin kapsamı:

Uygulamada okul çevreleri başta olmak üzere parklar, kafeler ve çeşitli işletmeler mercek altına alındı. Kontrol edilen yerler arasında 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt ve çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe yer aldı.

Uygulama sonuçları ve vurgu:

İl merkezindeki uygulamalarda 162 şahıs ve 16 araç sorgulandı; kurallara uymadığı tespit edilen 1 araç hakkında cezai işlem uygulandı. Kent genelinde ise 380 şahıs ile 90 araç kontrol edilerek öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması için tedbirler alındı.

Polisin yürüttüğü bu denetimler, eğitim döneminde toplumsal huzurun korunması ve risk unsurlarının azaltılması açısından düzenli olarak sürdürüleceği mesajını veriyor. Okul yönetimleri, aileler ve işletmelerle koordinasyonun önemi vurgu yapılırken, uygulamaların eğitim ortamlarında güvenliği artırmayı hedeflediği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İL GENELİNDE GENİŞ KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya il başkanı Nejat Türktaş tutuklanmanın ardından istifa etti
images

Altınova kavşağında iki araç çarpıştı: yaralılar Güroymak'a kaldırıldı
images

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu
images

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya il başkanı Nejat Türktaş tutuklanmanın ardından istifa etti

Altınova kavşağında iki araç çarpıştı: yaralılar Güroymak'a kaldırıldı

Kayseri semalarında gökkuşağı anları: kent gökyüzünde renklerle buluştu

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor