Okul çevrelerinde huzur için kapsamlı denetim

Uygulamanın kapsamı:

Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içinde sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama gerçekleştirdi. İl merkezindeki kontrollerde 19 park ve bahçe, 32 okul ve çevresi, 12 yurt ve çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe kontrol edildi.

Sorgulamalar ve sonuçlar:

Denetimlerde toplam 326 şahıs ve 118 araç sorgulanırken, yapılan kontrollerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Denetimlerin amacı ve beklentiler:

Edinilen bilgilere göre uygulamaların temel hedefi, öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda asayişi sağlamak ve olası tehditleri önceden tespit etmektir. Yetkiler, düzenli denetimlerin eğitim ortamlarının huzurunu korumaya ve toplumun güven duygusunu güçlendirmeye katkı sunmasının amaçlandığını vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE SAĞLANMASI AMACIYLA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL, PARK, BAHÇE VE İŞLETMELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.