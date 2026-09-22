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Okul çevrelerinde huzur için kapsamlı denetim

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde okullar, parklar, yurtlar ve işletmelerde eş zamanlı denetimlerle güvenliği kontrol etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul çevrelerinde huzur için kapsamlı denetim

Polis eğitim ortamında güvenliği sağladı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar, öğrencilerin yoğun olduğu alanlar ile sosyal ve konaklama noktalarına odaklandı.

İl merkezindeki uygulama:

Merkezde yürütülen çalışmalarda 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe kontrol edildi. Bu kapsamda 115 şahıs ile 10 aracın UAP/GBT sorgusu yapıldı; kurallara uymadığı tespit edilen 1 araca cezai işlem uygulandı.

İlçelerdeki detaylı denetimler:

İlçelerde ekipler, geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Denetlenen yerler arasında 105 okul ve çevresi, 29 park ve bahçe, 38 kafe, 26 market ve büfe, 10 yurt çevresi, 10 metruk bina, 10 internet kafe, 8 oyun salonu ve 5 iddaa bayii bulunuyordu.

İlçelerdeki kontrollerde toplam 345 şahıs ve 15 araç sorgulandı. Yapılan incelemelerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Emniyet birimleri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE...

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İL MERKEZİ VE İLÇELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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