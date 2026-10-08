Okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik denetimi gerçekleştirildi

Uşak'ta eğitim güvenliğine ilişkin denetimler

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürütülen denetimlerle okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini güçlendirdi. Çalışma kapsamında polis ve jandarmanın sorumluluk alanındaki okullarda hem asayiş hem de trafik güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapsamı:

Ortak uygulamada toplam 249 okul kapsama alındı. Denetimlerde görev yapan ekip sayısı 83 ekip olurken, koordinasyon ve güvenli eğitim çalışmalarına katkı sağlayan 119 Güvenli Eğitim Koordinasyon kolluk personeli de süreçte yer aldı. Okul giriş ve çıkışlarında trafik düzeni, güvenli ulaşım ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek kişi, yer ve unsurlar özel olarak kontrol edildi.

Uygulamalar, öğrencilerin olumsuz etkilenebileceği mekan ve faaliyetlerin tespitini; aynı zamanda potansiyel risklere hızlı müdahaleyi amaçladı. Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklere yönelik yönlendirme ve bilgilendirme yapıldı.

İş birliği ve sürdürülebilirlik:

Çalışma süresince okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve kolluk birimleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanıldı. Yapılan paylaşımda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bu denetim ve kontrollerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, benzer uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanacağını belirterek okul çevresi güvenliğinin sürekli bir yükümlülük olduğuna dikkat çekti.

UŞAK’TA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLERCE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.