Okul çevrelerinde servis denetimleri sıkılaştırıldı

denetimin kapsamı:

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde geniş çaplı denetim yaptı. Uygulamanın merkezinde Çankaya Lisesi çevresi yer aldı.

uygulanan kontroller:

Ekipler okul çevresinde bulunan kişilerin kimliklerini kontrol ederken, okul servis araçlarını durdurarak sürücülerin kimlik ve belge incelemesini gerçekleştirdi. Denetimde sürücü belgeleri, araç evrakları ve servis çalışanlarının uygunluğu gözden geçirildi.

katılım ve hedefler:

Denetimler toplam 18 noktada, 44 ekip ve 144 personel ile yürütüldü. Uygulamanın ana amacı, öğrenci güvenliğini ve servis hizmetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen kontroller, okul çevresinde trafik düzeninin korunması ve öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik önleyici bir adım olarak kaydedildi.

Ankara’da okul çevrelerine sıkı denetim