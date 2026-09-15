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Okul çevrelerinde ve servislerde kapsamlı güvenlik denetimi

Erzincan'da 12 ekip ve 49 personelin katıldığı uygulamada 239 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 69 servis aracı ve çevreler kontrol edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul çevrelerinde ve servislerde kapsamlı güvenlik denetimi

Erzincan'da eş zamanlı okul çevresi denetimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki eş zamanlı uygulama kapsamında okul çevreleri ile servis araçlarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimde görev alan birimler ve katılım:

Uygulamada Çocuk Şube, Trafik Denetleme, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı toplam 12 ekip ve 49 personel görev aldı.

Denetimin kapsamı ve bulgular:

Ekipler, okul çevrelerinde ve servis araçlarında yapılan kontrollerde 239 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi ve 69 servis aracını inceledi. Ayrıca çevre güvenliğini değerlendirmek amacıyla 13 metruk bina, 3 içkili yer, 13 kafe ve kahvehane, 10 market ve büfe, 23 park ve bahçe, 1 internet salonu ve 1 PlayStation salonu olmak üzere çeşitli mekânlarda da denetimler yapıldı.

Denetimler, özellikle öğrenci yoğunluğunun bulunduğu alanlarda olası riskleri tespit etmek ve güvenlik açıklarını gidermek üzere planlandı. Yapılan uygulama, hem ulaşım güvenliği hem de çevresel risklerin azaltılmasına odaklandı.

Devam eden çalışmalar:

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

ERZİNCAN’DA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

ERZİNCAN’DA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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