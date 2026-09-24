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Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi harekete geçirdi

Malatya'da Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde görevli öğretmen, telefonla ölümle tehdit edildiğini ihbar etti; polis çevrede önlem aldı, araçlarda 1 tabanca bulundu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:36

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi harekete geçirdi

Okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğle saatlerinde bir okulun çevresinde alarm verildi. İddiaya göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde görevli bir öğretmen, ailevi bir mesele nedeniyle yakınları tarafından telefonla ölümle tehdit edildiğini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından ilk müdahale:

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, okul ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Okulda görevli öğretmenin bildiriminde adı geçen kişilerin Kahramanmaraş'tan Malatya'ya geleceği bilgisi ve tehdit iddiası üzerine ekipler, gelen araçları takibe aldı.

Araç takibi ve aramalar:

Polisin takibi sonucu, söz konusu iki aracın 46 plakalı olduğu tespit edildi. Araçlardan biri Battalgazi Kavşağı'nda, diğeri ise Ankara yolu uygulama noktası'na yakın bir bölgede park halinde bulundu. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Araçlardaki şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet birimleri soruşturmayı sürdürürken, okul çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor ve olaya ilişkin incelemeler titizlikle yürütülüyor.

MALATYA&#039;DA BİR ÖĞRETMENE YÖNELİK ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ALARMA...

MALATYA'DA BİR ÖĞRETMENE YÖNELİK ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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