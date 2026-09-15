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Okul çevresinde miniklerin dokunuşuyla yaya yolu yenilendi

Pazaryeri İlkokulu'nda Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in katılımıyla çocuklar, yaya yolu uyarı bandını yenileyip boyadı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul çevresinde miniklerin dokunuşuyla yaya yolu yenilendi

Pazaryeri İlkokulu'nda inceleme ve bilgilendirme

Pazaryeri ilçesinde, eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlkokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen güvenlik ve tedbir çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla alınan okul güvenliği ve trafik tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi alındı. Öğrencilere, yaya yolu kullanımı ve yaya geçitlerinde geçiş önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

okul çevresinde alınan önlemler

Yetkililer, okul çevresindeki tedbirlerin öğrencilerin güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Yapılan değerlendirmede, okul giriş çıkış saatlerinde trafik düzenlemeleri, gözlem ve işaretlemelerin önemi ön plana çıktı. Bu kapsamda yapılan uygulamalar hem okul yönetimi hem de yerel yönetim iş birliğiyle takip ediliyor.

çocukların katılımıyla yaya yolu yenileme

Programın dikkat çeken bölümünde öğrenciler, okul çevresinde bulunan yaya yolu uyarı bandının yenilenmesi ve boyanması çalışmalarına aktif olarak katıldı. Minikler, hem uygulamalı olarak trafik bilinci kazandı hem de bulundukları çevrenin güvenliğine katkı sağladı.

Yetkililer, bu tür uygulamaların çocuklara sorumluluk bilinci kazandırdığını ve okul güvenliği çalışmalarının halkla iş birliğiyle güçlendirileceğini belirtti. Çalışmanın amacı, okul çevresindeki görünürlüğü artırarak öğrencilerin güvenliğini sağlamaktır.

OKUL ÇEVRESİNDE BULUNAN YAYA YOLUNU ÇOCUKLAR BOYADI

OKUL ÇEVRESİNDE BULUNAN YAYA YOLUNU ÇOCUKLAR BOYADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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