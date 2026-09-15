Okul çevresinde narkotik denetimi: ehliyetsiz sürücüye 81 bin lira ceza

Elazığ'da 'Narko Alan' uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla 5 farklı bölgede 8 lise ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Operasyona 12 ekip ve 36 personel katıldı.

Denetim detayları:

Uygulamada toplam 176 şahıs ile 38 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz motor kullandığı tespit edilen bir sürücüye 81 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Amacı ve devamı:

Yetkililer, gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

ELAZIĞ’DA EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN 8 LİSE VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "NARKO ALAN" UYGULAMASINDA 176 ŞAHIS İLE 38 ARAÇ DENETLENİRKEN, EHLİYETSİZ BİR SÜRÜCÜYE 81 BİN TL CEZA KESİLDİ