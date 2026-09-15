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Okul çevresinde narkotik denetimi: ehliyetsiz sürücüye 81 bin lira ceza

Elazığ'da 12 ekip ve 36 personelin katıldığı 'Narko Alan' uygulamasında 176 kişi ve 38 araç denetlendi; ehliyetsiz sürücüye 81 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Okul çevresinde narkotik denetimi: ehliyetsiz sürücüye 81 bin lira ceza

Elazığ'da 'Narko Alan' uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla 5 farklı bölgede 8 lise ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Operasyona 12 ekip ve 36 personel katıldı.

Denetim detayları:

Uygulamada toplam 176 şahıs ile 38 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz motor kullandığı tespit edilen bir sürücüye 81 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Amacı ve devamı:

Yetkililer, gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

ELAZIĞ’DA EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN 8 LİSE VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;NARKO ALAN&quot;...

ELAZIĞ’DA EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN 8 LİSE VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "NARKO ALAN" UYGULAMASINDA 176 ŞAHIS İLE 38 ARAÇ DENETLENİRKEN, EHLİYETSİZ BİR SÜRÜCÜYE 81 BİN TL CEZA KESİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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