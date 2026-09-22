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Okul çıkışı sporu seçiyorlar: Muğla'da gençler ücretsiz branşlarla buluşuyor

Muğla'da okul çıkışında GSB tesislerinde ücretsiz spor etkinlikleriyle çocuk ve gençler tenis ve farklı branşlarda antrenmana katılıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Okul çıkışı sporu seçiyorlar: Muğla'da gençler ücretsiz branşlarla buluşuyor

Programın genel çerçevesi:

Muğla'da öğrenciler, ders bitiminden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı (GSB) tesislerde düzenlenen ücretsiz sportif faaliyetlere katılıyor. Okul çıkışında başlayan etkinlikler, ailelerin ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

tenis eğitimlerinin içeriği:

Tenis antrenmanları çocuklar ve gençler arasında yoğun ilgi görüyor. Antrenörler eşliğinde raket kullanımı, temel vuruş teknikleri ve oyun kuralları gibi beceriler öğretiliyor; çalışmalar hem bireysel yeteneklerin gelişimine hem de oyunsal farkındalığa odaklanıyor.

diğer branşlar ve uygulama:

GSB spor tesislerinde tenis dışında da çok sayıda branşta ücretsiz çalışmalar yapılıyor. Katılımcılar, antrenmanlarda farklı disiplinlerle tanışarak boş zamanlarını aktif geçiriyor ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

amaçlar ve gözlemler:

Yetkililer, faaliyetlerin sürekli ve ücretsiz sürdürüldüğünü belirterek gençlerin hareketli bir yaşam tarzını benimsemesini sağlamayı amaçladıklarını vurguluyor. Düzenlenen programlarla spor disiplini, takım ruhu ve fiziksel gelişim gibi kazanımlar ön plana çıkıyor.

Okul çıkışında tesislere gelen çocukların antrenmanlardaki azmi ve heyecanı renkli görüntüler oluşturuyor; aileler ise çocukların sporla düzenli zaman geçirmesinin olumlu etkilerine dikkat çekiyor.

MUĞLA’DA OKUL ÇIKIŞI TENİS ZAMANI: ÇOCUKLAR VE GENÇLER SPORLA BULUŞUYOR

MUĞLA’DA OKUL ÇIKIŞI TENİS ZAMANI: ÇOCUKLAR VE GENÇLER SPORLA BULUŞUYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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