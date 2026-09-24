Okul çıkışında ayağı aracın altında kalan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okul çıkışında kaza:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Şehit Kazım Çağlar Sokak’ta meydana gelen kazada, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencisi Y.E.K. okul çıkışı sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Olayda, sokakta ilerleyen 48 AJH 495 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.K.’nin sol ayağının üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kazayla ilgili olarak bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yerine ilişkin görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kazanın nedeni araştırılıyor.

Yaşanan olay, okul çıkış saatlerinde trafik ve yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililerin incelemesi sürerken, çevredeki vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OKUL ÇIKIŞINDA EVİNE GİTMEK ÜZERE YÜRÜYEN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, BİR OTOMOBİLİN AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇMESİ SONUCU YARALANDI.