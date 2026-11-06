Okul çıkışında yardım eli: zabıtadan yolda kalan dedeye destek

zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan olayda, torununu okuldan almaya gelen bir yaşlı vatandaşın otomobilinin aküsü bitince araç çalışmadı. Olay, Fevzipaşa İlkokulu önünde gerçekleşti ve kısa sürede çevrede dikkat çekti.

olayın gelişimi:

Durumu fark eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vakit kaybetmeden bölgeye geldi. Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti gören ekipler, gerekli ekipmanla müdahale etmek üzere harekete geçti.

müdahale ve sonuç:

Zabıta ekipleri temin ettikleri takviye kablosu ile aracın aküsüne müdahale ederek otomobili yeniden çalıştırdı. Yapılan hızlı müdahale sayesinde vatandaşın mağduriyeti giderildi ve torunu güvenle okuldan alındı.

Yardımsever davranışları nedeniyle ekiplerine teşekkür eden vatandaşın memnuniyeti yüzüne yansıdı. Günlük görevlerinin yanı sıra vatandaşların zor anlarında da yanlarında olan zabıta ekiplerinin bu davranışı takdir topladı.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE TORUNUNU OKULDAN ALMAYA GİDEN YAŞLI VATANDAŞIN OTOMOBİLİ AKÜSÜ BİTİNCE YOLDA KALDI. DURUMU FARK EDEN ZABITA EKİPLERİ, TAKVİYE YAPARAK ARACI YENİDEN ÇALIŞTIRDI.