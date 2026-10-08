Okul döneminde artan enfeksiyonlar: sonbaharda çocukları bekleyen beş sorun

sonbaharda çocuk sağlığına kısa bakış

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesinin enfeksiyon riskini artırdığını vurguladı. Çocukların bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olması nedeniyle sonbahar ve kış aylarında belirli hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtti.

sonbaharda neden daha fazla hastalık görülüyor:

Okulların açılması, oyuncaklar ve ortak kullanım alanları gibi faktörler mikropların yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca soğuk hava tek başına hastalık yapmasa da kapalı ortamların artması ve sağlık alışkanlıklarındaki değişiklikler enfeksiyonların sıklığını yükseltir. Dr. Şenol, çoğu üst solunum yolu enfeksiyonunun viral kökenli olduğunu ve bunun tedavi yaklaşımını etkilediğini hatırlattı.

çocuklarda sık görülen beş hastalık:

Soğuk algınlığı — Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik başlıca belirtilerdir. Dr. Şenol, bu enfeksiyonların çoğunlukla viral olduğunu ve antibiyotiğe genellikle gerek olmadığını söyledi; dinlenme, yeterli sıvı alımı ve el hijyeni önem taşır.

Orta kulak iltihabı — Küçük çocuklarda nezle veya grip sonrası gelişebilir. Huzursuzluk, sık ağlama, uyku güçlüğü ve kulağı çekme gibi bulgular görülür; kulak ağrısı şikâyetinde çocuğun uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Sonbahar alerjileri — Belirli alerjenlere bağlı burun akıntısı, hapşırma, burun ve göz kaşıntısı artabilir. Alerjik çocuklarda astım belirtileri de belirginleşebilir; şikâyetlerin enfeksiyon mu yoksa alerji mi olduğunun ayrılması doğru tedavi için önemlidir.

Sinüzit — Burun tıkanıklığı, koyu renkli burun akıntısı, baş ağrısı ve hafif ateş sinüzit düşündürür. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişebilir; tedavi sebebe göre planlanırken yeterli sıvı ve doktorun önerdiği burun tedavileri şikâyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Larenjit — Genellikle viral enfeksiyonlarla birliktedir; ses kısıklığı, boğazda rahatsızlık ve öksürükle kendini gösterir. Küçük çocuklarda krup tablosuna neden olabileceği için dikkat gerektirir; bol sıvı, uygun ortam nemi iyileşmeyi destekler, nefes almada güçlük varsa acil tıbbi yardım önemlidir.

korunma ve ebeveynlere öneriler:

Dr. Şenol, çocukları korumak için şu önlemleri sıraladı: ellerin düzenli ve doğru yıkanması, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, kapalı ve kalabalık ortamların havalandırılması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması ve çocukların sigara dumanından uzak tutulması. Ayrıca dengeli beslenme, yeterli sıvı alımı ve düzenli uykuya dikkat edilmesinin bağışıklığı destekleyeceğini belirtti.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÇİĞDEM ŞENOL, ÇOCUKLARDA SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA EN SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARININ BAŞINDA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI GELDİĞİNİ BELİRTEREK, "ÇOĞUNLUKLA VİRÜS KAYNAKLI OLAN BU ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANILMASINA GEREK DUYULMAZ" DEDİ.