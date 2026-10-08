Dolar 49,2104 +0,02%
Euro 55,1603 +0,13%
Bist 12.058,17 -0,53%
Altın Gram 6.553,59 +0,04%
EUR/USD 1,1179 -0,18%
Brent Petrol 105,30 +5,09%
--°

Okul döneminde artan enfeksiyonlar: sonbaharda çocukları bekleyen beş sorun

Çiğdem Şenol, sonbaharda çocuklarda sık görülen üst solunum enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, alerji, sinüzit ve larenjit için korunma önerileri verdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okul döneminde artan enfeksiyonlar: sonbaharda çocukları bekleyen beş sorun

sonbaharda çocuk sağlığına kısa bakış

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesinin enfeksiyon riskini artırdığını vurguladı. Çocukların bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olması nedeniyle sonbahar ve kış aylarında belirli hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtti.

sonbaharda neden daha fazla hastalık görülüyor:

Okulların açılması, oyuncaklar ve ortak kullanım alanları gibi faktörler mikropların yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca soğuk hava tek başına hastalık yapmasa da kapalı ortamların artması ve sağlık alışkanlıklarındaki değişiklikler enfeksiyonların sıklığını yükseltir. Dr. Şenol, çoğu üst solunum yolu enfeksiyonunun viral kökenli olduğunu ve bunun tedavi yaklaşımını etkilediğini hatırlattı.

çocuklarda sık görülen beş hastalık:

Soğuk algınlığı — Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik başlıca belirtilerdir. Dr. Şenol, bu enfeksiyonların çoğunlukla viral olduğunu ve antibiyotiğe genellikle gerek olmadığını söyledi; dinlenme, yeterli sıvı alımı ve el hijyeni önem taşır.

Orta kulak iltihabı — Küçük çocuklarda nezle veya grip sonrası gelişebilir. Huzursuzluk, sık ağlama, uyku güçlüğü ve kulağı çekme gibi bulgular görülür; kulak ağrısı şikâyetinde çocuğun uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Sonbahar alerjileri — Belirli alerjenlere bağlı burun akıntısı, hapşırma, burun ve göz kaşıntısı artabilir. Alerjik çocuklarda astım belirtileri de belirginleşebilir; şikâyetlerin enfeksiyon mu yoksa alerji mi olduğunun ayrılması doğru tedavi için önemlidir.

Sinüzit — Burun tıkanıklığı, koyu renkli burun akıntısı, baş ağrısı ve hafif ateş sinüzit düşündürür. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişebilir; tedavi sebebe göre planlanırken yeterli sıvı ve doktorun önerdiği burun tedavileri şikâyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Larenjit — Genellikle viral enfeksiyonlarla birliktedir; ses kısıklığı, boğazda rahatsızlık ve öksürükle kendini gösterir. Küçük çocuklarda krup tablosuna neden olabileceği için dikkat gerektirir; bol sıvı, uygun ortam nemi iyileşmeyi destekler, nefes almada güçlük varsa acil tıbbi yardım önemlidir.

korunma ve ebeveynlere öneriler:

Dr. Şenol, çocukları korumak için şu önlemleri sıraladı: ellerin düzenli ve doğru yıkanması, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, kapalı ve kalabalık ortamların havalandırılması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması ve çocukların sigara dumanından uzak tutulması. Ayrıca dengeli beslenme, yeterli sıvı alımı ve düzenli uykuya dikkat edilmesinin bağışıklığı destekleyeceğini belirtti.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÇİĞDEM ŞENOL, ÇOCUKLARDA SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA EN SIK...

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÇİĞDEM ŞENOL, ÇOCUKLARDA SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA EN SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARININ BAŞINDA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI GELDİĞİNİ BELİRTEREK, "ÇOĞUNLUKLA VİRÜS KAYNAKLI OLAN BU ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANILMASINA GEREK DUYULMAZ" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

BTSO'da karar günü: 159 meclis üyesi yeni yönetimi belirliyor
images

Niğde merkezinde trafik rahatlatılacak: dışarı cami çevresine otopark, peyzaj ve...
images

Yason burnu'nda çocukların umut dolu uçurtma günü
images

Tomarza’da hizmetin sesi buluştu: camiler ve din görevlileri haftası başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasra açıklarında izine rastlanamayan tekne için dalgıçlar seferde

İlkadım'da mali disiplin vurgusu: 2027 bütçesi 3 milyar 810 milyon 520 bin TL

Gaziantep'te husumet cinayeti: ağır yaralanan genç altıncı günde hayatını kaybetti

Seferihisar'da devriye sırasında durdurulan araç ve iş yerinden 563 sentetik hap çıktı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı