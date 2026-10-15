Dolar 49,5240 +0,11%
Euro 55,7103 +0,32%
Bist 11.746,98 -2,68%
Altın Gram 6.691,83 +0,78%
EUR/USD 1,1245 +0,21%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Okul döneminde çocuk sağlığı: el yıkama, aşı ve beslenme önlemleri

Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde okul dönemindeki çocuklar için doğru el yıkama, aşı ve mevsimsel beslenme önerileri paylaştı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okul döneminde çocuk sağlığı: el yıkama, aşı ve beslenme önlemleri

Okul döneminde hastalıklardan korunma:

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında okul döneminde artan enfeksiyon riskine karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Soğuk havalarda ailelerin endişelerini azaltmak için basit ama etkili uygulamaların önemine dikkat çekti.

El hijyeni ve doğru yıkama:

Dr. Çebi'ye göre el hijyeni, salgınların yayılmasını önlemede en temel adımdır. Çocuklara mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı ve en önemlisi doğru el yıkama öğretilmelidir. Okul ve oyun alanlarında sık temas edilen yüzeyler aracılığıyla bulaşma kolaylaştığı için el temizliği düzenli hale getirilmelidir.

Aşılar ve koruyucu önlemler:

Grip aşısının hastalık sıklığını ve şiddetini azaltmada yararlı olabileceğini belirten Dr. Çebi, 9 yaşın altındaki çocuklar için 1 ay arayla 2 doz aşı önerildiğini hatırlattı. Belirti görüldüğünde erken değerlendirme ve gerektiğinde doktor kontrolünün önemine vurgu yaptı.

Beslenme ve doğal çözümler:

Düzenli ve mevsimine uygun beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Dr. Çebi, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesinin ve hormonlu gıdalardan kaçınılmasının faydalı olduğunu aktardı. Doktor kontrolünde alınan takviye vitaminler de destek sağlayabilir.

Özellikle kış aylarında öksürükleri yatıştırmak için ayva yaprağı ve ıhlamur gibi doğal yöntemler önerildi. Doğal öksürük şurubu tarifi olarak turp, karabiber ve bal kombinasyonu tavsiye edildi; ancak 1 yaşın altındaki çocuklara bal verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Dr. Çebi, hastalık belirtileri sürerse mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirterek, tedbir alındığında kış aylarının korkulacak dönemler olmadığı mesajını verdi.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. NAZLI KARAKULLUKÇU ÇEBİ, 15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ...

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. NAZLI KARAKULLUKÇU ÇEBİ, 15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ VESİLESİYLE OKUL DÖNEMİ ÇOCUK HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN EL HİJYENİNİN YANI SIRA AŞI VE BESLENME ÖNERİLERİ SUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor
images

Kayseri'de toplu taşımada yeni dönem: 12 elektrikli otobüs filoya katılıyor
images

Ülke itibarını korumak için yetkisiz estetiğe müsamaha gösterilemez
images

Kırsala nefes: Çatakdere'ye 1.354 m²'lik sosyal yaşam alanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

Karaman'da sit alanındaki metruk ev alevlerle kullanılamaz hale geldi

At nalı izleriyle çözülen cinayette ağır ceza bozuldu, sanık yeniden yargılanacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı