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Okul güçleniyor: Söke'de Suat Orhon Turizm Meslek Lisesi yenileniyor

Söke'deki Suat Orhon Turizm Meslek Lisesi'nde devam eden güçlendirme ve yenileme çalışmaları, yerinde incelemeyle teknik ayrıntılar gözden geçirilerek ilerliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul güçleniyor: Söke'de Suat Orhon Turizm Meslek Lisesi yenileniyor

Okulda güçlendirme ve yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla okulun fiziksel şartları iyileştiriliyor. Yapılan çalışmaların odağında öğrenci güvenliği ve öğrenme ortamlarının modernizasyonu bulunuyor.

Çalışmaların hedefleri:

Proje kapsamında; mevcut yapının dayanıklılığının artırılması ve eğitim alanlarının daha işlevsel hâle getirilmesi hedefleniyor. Okul yönetimi, uygulamanın eğitim sürecini aksatmayacak biçimde planlandığını ve titizlikle yürütüldüğünü belirtiyor.

Yerinde inceleme ve teknik değerlendirme:

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, çalışmaları yerinde inceleyerek okul idarecileri ve yetkililerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. İnceleme esnasında yürütülen çalışmaların son durumu ve uygulama yöntemleri ele alındı.

Yetkililer, yenileme ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin daha güvenli ve modern ortamlarda eğitimlerine devam edeceğini vurguluyor. Çalışmaların planlandığı şekilde sürdürülmesi için koordinasyonun devam ettiği bildirildi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE SUAT ORHON TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ&#039;NDE DEVAM EDEN...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE SUAT ORHON TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE DEVAM EDEN GÜÇLENDİRME VE YENİLEME ÇALIŞMALARIYLA OKUL, DAHA GÜVENLİ VE MODERN HALE GETİRİLİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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