Okul güvenliği planları Bilecik'te değerlendirildi

Toplantının amacı:

Bilecik'te il genelinde okul güvenliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Okul Güvenliği Hazırlık Toplantısı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların yeni döneme güvenli şekilde başlamasını hedefledi.

Katılımcılar ve değerlendirme:

Toplantıda İl Milli Eğitim yöneticileri, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve okul yöneticileri yer aldı. Katılımcılar, okulların eğitim öğretime hazırlık durumlarını değerlendirdi; yeni dönemde alınacak güvenlik tedbirleri ve yürütülecek çalışmalar üzerinde görüş birliğine vardı.

Görüşmelerde kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı ve mevcut hazırlıkların gözden geçirilerek eksiklerin tespit edilmesi gerektiği belirtildi. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

BİLECİK'TE OKUL GÜVENLİĞİ HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.