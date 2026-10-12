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Okul güvenliği rutin asayişin ötesine geçti, tedbirler artırılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin asayiş olmaktan çıktığını belirterek, giriş-çıkışlarda ve çevrede denetimlerin artırılacağını söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Okul güvenliği rutin asayişin ötesine geçti, tedbirler artırılacak

Bakan Çiftçi'nin değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu’nda düzenlenen Asayiş Konulu Toplantı'da okul güvenliğinin toplum gündeminde en öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin artık "rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını" ifade ederek bu alanın kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Denetim ve personel düzenlemeleri:

Bakan Çiftçi, okulların giriş-çıkış saatlerinde, okul çevresinde, metruk yapılarda, servislerde ve çocukların gittiği yerlerde denetimlerin daha sık ve görünür hale getirilmesi talimatını paylaştı. Gerekli görülen yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucuları, emniyet kanalıyla da bekçilerin görevlendirilmesini önerdi. Çiftçi, bununla ilgili olarak "çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar" diyerek personelin zamanlamasının da önemine işaret etti.

Uygulama öncelikleri ve eşgüdüm:

Toplantıda asayişin yanı sıra narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi. Bakan Çiftçi, özellikle giriş-çıkış ve öğle vakitlerinde okullar çevresinde yoğunlaşacak uygulamalarla hem görülürlüğün artırılmasını hem de olası risklerin azaltılmasını hedeflediklerini söyledi. Tedbirlerin artırılması ve daha görünür hale getirilmesi toplantının öncelikli sonucu olarak öne çıktı.

Toplantıya Bakan Çiftçi'nin yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez de katıldı.

Bakan Çiftçi: &quot;Okul güvenliği konusunun daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor&quot;i.

Bakan Çiftçi: "Okul güvenliği konusunun daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor"i.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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