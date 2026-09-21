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Okul güvenliğinde dron destekli devriye: Osmaniye'de kapsamlı denetim

Osmaniye'de yeni eğitim-öğretim döneminde polis, okul çevrelerinde dron destekli denetimlerle trafik, asayiş ve narkotik önlemlerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul güvenliğinde dron destekli devriye: Osmaniye'de kapsamlı denetim

Osmaniye'de dron destekli okul denetimleri

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kent genelinde okul çevrelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Uygulamalarda dron ile havadan destek sağlanarak saha görüntüleriyle koordinasyon artırıldı ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi.

Ekiplerin görev dağılımı:

Okul giriş ve çıkış saatlerinde yapılan çalışmalarda trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, çocuk polisi ekipleri öğrencilerin yoğun olduğu noktalarda bulunarak rehberlik ve kontrol görevleri yürüttü. Asayiş ekipleri şüpheli şahıslara yönelik kontrolleri gerçekleştirdi, ayrıca Toplum Destekli Polislik ve narkotik ekipleri kendi sorumluluk alanlarına uygun denetimler yaptı.

Amaç ve uygulamanın süresi:

Yapılan denetimlerin amacı, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını ve eğitimlerini huzurlu bir ortamda sürdürmesini sağlamak. Osmaniye Emniyeti, bu uygulamaların eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini duyurdu ve mahalle bazlı takip ile okul çevresi güvenliğinin sürdürüleceğini belirtti.

POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLERİNİ...

POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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