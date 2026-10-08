Okul güvenliğinde periyodik adım: makineler ve ısıtma sistemleri denetlendi

Denetimin kapsamı:

Düzce İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) uzmanları, Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde bulunan makina ve sistemlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemede özellikle ısıtma sistemleri ile bina içindeki diğer makine ve ekipmanların çalışma durumu, bakım kayıtları ve güvenlik donanımları gözden geçirildi.

Bulgu ve hedefler:

Uzman personelce yürütülen kontrollerin temel amacı, okulda kullanılan makine ve ekipmanların güvenli şekilde kullanılmasının sağlanması ve olası iş güvenliği risklerinin önceden tespit edilmesi olarak açıklandı. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler için gerekli önlemler önerildi ve takip planları değerlendirildi.

İSGB yetkilileri, eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sürekliliğini sağlamak için benzer kontrollerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Bu çalışmaların hedefi, hem öğrenci hem personel güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmektir.

DÜZCE ESİN OLCAY ANADOLU LİSESİ’NDE, ISITMA SİSTEMLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU MAKİNELERİN PERİYODİK KONTROLLERİ DÜZCE İSGB UZMANI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.