Okul güvenliğine takviye: bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü

güvenlik donanımı ve yeni uygulamalar:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenlik tedbirlerini güçlendirmek için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, bahçe görevlilerinin gerektiğinde arama yapabilmesi amacıyla 2 bin 800 adet el dedektörü dağıtıldığını belirtti. Bu adım, okul çevresinde şüpheli kişilerin tespit edilmesi ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla atılan pratik bir önlem olarak öne çıkıyor.

Bakan ayrıca güvenlik birimlerinin okullar çevresindeki operasyonlarını yoğunlaştıracağını, güvenlikle ilgisi olmayan kişilerin okul civarından uzaklaştırılacağını ve internet kafeler ile oyun salonları gibi öğrencilerin girebileceği mekanların zaman zaman denetimden geçirileceğini söyledi.

personel dağılımı ve risk esaslı yaklaşım:

Bu eğitim sezonunda okullarda görev alacak bahçe görevlisi sayısının 31 bin olduğunu kaydeden Çiftçi, görevlendirmelerin valilerin talepleri doğrultusunda yapıldığı bilgisini verdi. Bakanlık, okulları risk düzeylerine göre sınıflandırıyor; birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda ise koordinasyon görevlilerinin bulunduğunu aktardı. Çiftçi, valiliklerin planlamalarını tamamladığını ve denetimlere ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.

göç danışma araçları ve uluslararası öğrenci hizmetleri:

Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı envanterindeki mobil göç araçlarının bazılarını danışma hizmetine dönüştürdüklerini, şu anda 10 ilde 42 göç danışma aracının hizmet verdiğini söyledi. Hizmet veren iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Konya, Antalya, Bursa, Karabük ve Kütahya yer alıyor. Bakanlık, yıl sonuna kadar bu illerin sayısını 40'a, araç sayısını ise 75'e çıkarmayı planlıyor.

Bu araçlar, özellikle uluslararası öğrencilerin parmak izi ve adres tescili gibi işlemlerini il göç müdürlüklerine gitmeden hızlı şekilde yapabilmesine olanak tanıyor. Çiftçi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 1 milyon uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak için işlemleri sadeleştirme ve hizmeti öğrencilerin ayağına götürme hedefi bulunduğunu vurguladı. Ayrıca hastalar, yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı yabancı uyruklu kişilere de yerinde hizmet verildiğini belirtti.

operasyonlar ve koordinasyon:

Bakan Çiftçi, son dönemde yürütülen operasyonların "güvenli okul" çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti. İlk büyük operasyonda 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik, daha çok siber ortamdan eleman devşirmeye yönelik suç örgütlerine dönük bir çalışma yapıldığını, bu operasyonda valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarmanın koordinasyon içinde olduğunu aktardı. İkinci operasyonda ise 78 noktada 2 bin 447 şüpheliye yönelik geniş kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildiğini söyledi; hedefin yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri olduğu belirtildi.

Çiftçi, suç örgütleriyle mücadele operasyonlarının Adalet Bakanlığı, valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma ile koordineli şekilde kararlı bir biçimde devam edeceğini vurguladı.

Programda Bakan Çiftçi’nin yanı sıra Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar de hazır bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFÇTİ, OKULLARDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DAHA İYİ UYGULANABİLMESİ İÇİN OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİNE 2 BİN 800 ADET EL DEDEKTÖRÜ DAĞITTIKLARINI SÖYLEDİ