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Okul güvenliğini güçlendirmek için 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi

Eskişehir'de 23 okulda görevli 32 özel güvenlik personeline İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul güvenliğini güçlendirmek için 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi

Eskişehir'de okullarda görev yapan güvenlik personeline KAAN eğitimi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, okullarda görevli özel güvenlik personeline Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması çerçevesinde eğitim verildi. Eğitim İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlendi.

Programa, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 23 okulda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisi katıldı. Katılımcılara uygulamanın amaçları ve uygulama yöntemleri aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve mevzuat bilgilendirmesi:

Eğitim kapsamında personele görev ve sorumlulukları anlatıldı; ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, okullarda emniyetle ilgili koordinasyon süreçleri ve görev tanımları üzerinde duruldu.

Kurumsal iş birliği ve devamlılık:

Emniyet yetkilileri, okullarda güvenli eğitim ortamı sağlanması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Bu tür eğitimlerin, okul güvenliğinin standartlarını yükseltmeye ve olası risklerin ortak yönetimine katkı sağlaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, OKULLARDA GÖREVLİ ÖZEL...

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, OKULLARDA GÖREVLİ ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE GENEL KOLLUK-ÖZEL GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VE ENTEGRASYONU (KAAN) UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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