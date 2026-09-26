okul kantinlerinde hijyen ortak sorumluluk olarak ele alındı

Eğitimin hedefi ve kapsamı:

Adıyaman'da, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde görev yapan personele yönelik bir hijyen eğitimi düzenlendi. Program, okullardaki gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kantin hizmetlerinin standartlara uygun hale getirilmesi hedefleri doğrultusunda planlandı.

Katılımcılar ve koordinasyon:

Eğitim, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mehmet Kayğusuz, Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket, okul kantini çalışanları ve ilgili kurum personelleri katıldı.

Program açılışında konuşan Abdulkadir Akkan, çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin sadece bir tercih değil, temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve kantin çalışanlarının öğrencilerin sağlığının korunmasında kritik rol üstlendiğini belirtti. Akkan, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının ve gıda güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İzlenecek yol: eğitim, bilgilendirme ve denetim:

Yetkililer, eğitimle birlikte bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin de kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Kantin çalışanlarına verilen pratik hijyen bilgileri ve uygulama esasları, okul ortamında gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamaya yönelik adımların ilk aşamasını oluşturuyor.

Bu çerçevede yürütülecek bilgilendirme çalışmaları ve düzenli denetimler sayesinde, kantin hizmetlerinin hem hijyen hem de öğrenci sağlığı açısından izlenebilir ve geliştirilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ADIYAMAN’DA ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.