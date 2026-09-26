Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

okul kantinlerinde hijyen ortak sorumluluk olarak ele alındı

Adıyaman'da yürütülen hijyen eğitimiyle okul kantini çalışanları bilgilendirildi; öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimi denetimlerle desteklenecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

okul kantinlerinde hijyen ortak sorumluluk olarak ele alındı

Eğitimin hedefi ve kapsamı:

Adıyaman'da, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde görev yapan personele yönelik bir hijyen eğitimi düzenlendi. Program, okullardaki gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kantin hizmetlerinin standartlara uygun hale getirilmesi hedefleri doğrultusunda planlandı.

Katılımcılar ve koordinasyon:

Eğitim, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mehmet Kayğusuz, Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket, okul kantini çalışanları ve ilgili kurum personelleri katıldı.

Program açılışında konuşan Abdulkadir Akkan, çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin sadece bir tercih değil, temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve kantin çalışanlarının öğrencilerin sağlığının korunmasında kritik rol üstlendiğini belirtti. Akkan, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının ve gıda güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İzlenecek yol: eğitim, bilgilendirme ve denetim:

Yetkililer, eğitimle birlikte bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin de kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Kantin çalışanlarına verilen pratik hijyen bilgileri ve uygulama esasları, okul ortamında gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamaya yönelik adımların ilk aşamasını oluşturuyor.

Bu çerçevede yürütülecek bilgilendirme çalışmaları ve düzenli denetimler sayesinde, kantin hizmetlerinin hem hijyen hem de öğrenci sağlığı açısından izlenebilir ve geliştirilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ADIYAMAN’DA ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL...

ADIYAMAN’DA ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnebolu'dan Anıtkabir'e vefa hattı: 300'ün üzerinde motosikletli istiklal yolund...
images

Zabıta ekipleri Çaycuma pazarında doğru etiketleme ve poşet kullanımını denetled...
images

Keleş: ereğli için çalışmayanlar koltuk sevdalısıdır
images

Samsun'da 273. kez düzenlenen şehit anması aynı ritüelle sürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eynesil'de çarpışma: tali yol kavşağında iki kişi yaralandı

Çitler Mahallesi'nde saman balyası yangını traktör ve römorku kullanılamaz bıraktı

hürmetçi'nin doğal mirası ve mahalle gündemi yerinde ele alındı

Çeşme'de üniversiteliler padelle spor ve sosyal yaşamı birleştirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı