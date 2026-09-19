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Okul kantinlerinde hijyen ve denetim için kurumlar arası hazırlık

Düzce Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım müdürlüklerinin komisyonu, okul kantinlerinde Okul Gıdası Logosu, hijyen ve denetim süreçlerini birlikte değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Okul kantinlerinde hijyen ve denetim için kurumlar arası hazırlık

denetim komisyonu toplantısı:

Düzce'de öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan Okul Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu bir araya geldi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler başkanlığında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

okul kantinlerinde hijyen gündemde:

Görüşmelerde özellikle Okul Gıdası Logosu uygulaması, Bilim Kurulu kararları, okul kantinlerinde hijyen şartları ve yürütülecek denetim süreçleri ele alındı. Katılımcılar, söz konusu uygulamaların okullarda standartlaştırılması ve hijyen koşullarının sürekli izlenmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

kurumlar arası iş birliği ve sonraki adımlar:

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve denetim süreçlerinin etkin şekilde sürdürülmesine ilişkin hususlar değerlendirildi. Yetkililer, eğitim kurumlarında öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’DE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL GIDA...

DÜZCE’DE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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