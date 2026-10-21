Okul kantinlerinde sıkı denetim: İlkadım’da sağlıklı beslenme güvence altına alınıyor

İlkadım zabıta ekipleri sahada:

İlkadım Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimleri yürüten İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihi ve iş yerlerinin ruhsat durumunu kontrol ediyor.

Denetimlerin odağı:

Kontrollerde özellikle hijyen, ürünlerin muhafaza şartları, iş yerlerinin genel temizliği ve yasal yükümlülükler gözden geçiriliyor. Ekipler, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek uygulamalara yönelik uyarılar yapıyor, eksikliklerin giderilmesi için işletmelere rehberlik ediyor.

Başkanın değerlendirmesi:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Zabıta ekiplerimizin ilçe genelindeki gıda ve hijyen denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda okullarda kantin denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almalarının yanı sıra sağlıklı gıdaya ulaşmaları da bizim için önemlidir. Bu noktada, okullarda sıklıkla kullanılan kantinlerde gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini, ürünlerin muhafaza şartlarını, hijyen kurallarını, iş yerlerinin genel temizlik durumunu ve kantinlerin yasal gerekliliklerini inceliyoruz. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarla okul kantinlerinde gerekli sağlık ve hijyen şartlarının sağlanmasını hedefliyoruz. Çünkü öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve velilerimizin içini rahatlatmak için okullarımızda kantin denetimlerine kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini ve tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için gerekli takip ve yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Ebeveynler ve okul yönetimleri, denetimlerin öğrencilerin sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor.

İLKADIM BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA İLÇEDEKİ OKULLARIN KANTİNLERİNDE DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.