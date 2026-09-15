Okul kapılarında güvenlik ağı: zabıta sahada

Okul çevrelerinde zabıta görev başında:

Kocaeli’de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde artan hareketlilik, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yaya ve araç trafiğini yoğunlaştırdı. Bu dönemde öğrencilerin okula güvenli ulaşımı ile okul girişlerindeki düzenin korunması öncelik haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri kent genelinde görev yaparak bu yoğunluğu yönetiyor. Ekipler, okul önlerinde durarak yaya geçişlerine destek sağlıyor, araç ve öğrenci yoğunluğunu takip ediyor ve gerektiğinde müdahale ediyor.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları:

Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrenci ve velilere yönlendirme yapıyor; yaya geçişlerinin güvenli biçimde gerçekleşmesi için kontrol sağlıyor. Ayrıca araçların oluşturduğu blokajları izleyip yoğunluğun dağıtılmasına yardımcı oluyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda kişisel destek sunuyor.

Günün her anında düzen sağlama:

Ekipler, okul girişlerindeki akışın düzenli ilerlemesi için gün boyunca sahada bulunuyor. Bu uygulama, hem öğrencilerin güvenliğini artırmayı hem de velilerin teslim alma süreçlerini rahatlatmayı hedefliyor.

Yerel yönetim tarafından yürütülen bu önlemler, yeni eğitim döneminin başlamasıyla ortaya çıkan yoğunluğun asgariye indirilmesine katkı sağlıyor ve okullar çevresinde güvenli bir ortam oluşturulmasına destek oluyor.

KOCAELİ’DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIRKEN, ZABITA EKİPLERİ ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMI VE OKUL ÖNLERİNDEKİ DÜZEN İÇİN SAHADA GÖREV YAPIYOR.