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Okul kapısında güvenlik yetmez, kapsamlı koruma planı şart

Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya, Manisa'daki saldırının ardından okullarda güvenliği sağlayacak, çok kurumlu ve kalıcı bir eylem planı çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:28

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Okul kapısında güvenlik yetmez, kapsamlı koruma planı şart

Kamuoyuna açıklama:

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin olarak konfederasyon genel merkezinde açıklama yaptı. Kaya, yaşanan olayın ardından okullardaki güvenliğin sadece kapıya konan bir güvenlik görevlisiyle sağlanamayacağını vurguladı ve çözümün çok boyutlu, kalıcı bir yapı gerektirdiğini belirtti.

Okul güvenliği yalnızca kolluk işi değildir:

Kaya, okullardaki şiddetin toplumdaki şiddetin yansıması olduğunu söyleyerek, trafikte, sokakta ve ekranlarda yayılan öfke dilinin çocukların dünyasına doğrudan sirayet ettiğini ifade etti. Tahammülsüzlüğün normalleştiği bir ortamda çocuklardan sükunet beklemenin gerçekçi olmadığını belirten Kaya, bu nedenle meseleyi yalnızca güvenlik sorunu olarak değil; eğitim, sosyal politika ve toplumsal barış sorunu olarak ele almak gerektiğini kaydetti.

Basit tedbirlerin ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, okulların 'çocukların hayata hazırlandığı, öğretmenlerin emek verdiği en güvenli yerler' olması gerektiğini söyledi.

Önerilen önlemler ve sorumluluk paylaşımı:

Kaya, okullarda güvenliğin artırılması amacıyla önerilen adımları şu başlıklar altında sıraladı: kadrolu ve eğitimli güvenlik personeli istihdamı, riskli okullarda kolluk desteğinin sürekli hale getirilmesi, rehber öğretmen ve psikolog sayısının artırılması ve akran zorbalığına karşı erken uyarı mekanizmalarının kurulması. Ayrıca, risk altındaki çocukların aile, okul, rehberlik servisi ve sosyal hizmetler iş birliğiyle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Silah erişiminin kolaylaştırılmasının ve evdeki ruhsatlı ya da ruhsatsız silahların uygun olmayan muhafazasının tehlikeyi büyüttüğünü kaydeden Kaya, bu bağlamda bireysel silahlanma ve silah muhafazası denetimlerinin ciddi şekilde sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Kaya, 'Sorunu yalnızca kapıya bir güvenlik görevlisi koyarak çözemeyiz' diyerek ailenin sorumluluğuna vurgu yaptı.

Çocukları korumanın kültürel ve eğitimsel boyutları:

Kaya, çocukları şiddetten uzak tutmanın yollarından birinin onlara şiddetin alternatifi olacak imkanlar sunmak olduğunu belirtti. Spor, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlerin ders programında 'süs' değil, zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini savunan Kaya, bir takımın, korunun veya atölyenin parçası olan çocuğun enerjisini üretimle dönüştürmeyi öğreneceğini ifade etti.

Ailelerin rolüne dikkat çeken Kaya, ebeveynlerin çocuklarının arkadaş çevresini, ekranla geçirdikleri zamanı ve içine kapanma eğilimlerini takip etmesinin önemini vurguladı. Okul ve aile arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini, veli ve öğretmenin aynı masada buluşmasının önemini belirtti.

Eğitim çalışanlarının korunması ve uygulama çağrısı:

Kaya, eğitim çalışanlarının şiddet karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve öğretmenlere kriz yönetimiyle ilgili hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak Kaya, ilgili bakanlıkların, sendikaların, velilerin ve akademinin yer alacağı kalıcı bir yapının kurulması çağrısını yineleyerek, 'Kalıcı bir 'Okul Güvenliği ve Çocuğu Koruma Eylem Planı' vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir' dedi. Kaya, olay sonrası açıklamaların değil, olay öncesi tedbirlerin hayat kurtaracağını belirterek, çocukların korku yerine umutla büyümeyi hak ettiğini, okul kapısında kan yerine çocuk sesleri duyulmasını istediklerini vurguladı.

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI OSMAN KAYA, &quot;KALICI BİR ‘OKUL GÜVENLİĞİ VE ÇOCUĞU...

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI OSMAN KAYA, "KALICI BİR ‘OKUL GÜVENLİĞİ VE ÇOCUĞU KORUMA EYLEM PLANI’ VAKİT KAYBETMEDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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