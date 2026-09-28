Okul kapısında pompalı tüfekle görülen öğrenci için soruşturma

Olayın detayları:

Van'ın Tuşba ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde yer alan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu önünde sabah saatlerinde bir öğrenci elinde silahla görüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve fotoğrafı ortaya çıktı.

Görüntülerde öğrencinin okul kapısında beklediği, elindeki silahın ise pompalı tüfek olduğu belirtildi. Olay, okul çevresinde tedirginliğe yol açtı.

Soruşturma ve müdahale:

Öğretmenler ve veliler tarafından yapılan müdahale sonucu öğrencinin elinden silah alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri silaha el koydu ve konuyla ilgili çalışma başlattı.

Resmi makamlar henüz ayrıntı paylaşmadı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Okul güvenliği ve değerlendirme:

Bu tür vakalar, eğitim kurumlarındaki güvenlik uygulamalarının ve okul çevresi denetimlerinin önemini yeniden gündeme getiriyor. Konuyla ilgili yetkililerin bulguları açıklaması bekleniyor.

TUŞBA İLÇESİNDE ELİNDE SİLAHLA OKULA GELEN ÖĞRENCİNİN CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI.