Okul koridorlarında kan bağışı geleneği sürüyor: Düzce'de veliler ve sanatçı kampanyaya destek verdi

Koridorlarda oluşturulan özel bağış noktası:

Düzce’de imzalanan protokol kapsamında okullarda başlatılan kan bağışı kampanyasının ilk duraklarından biri Uzun Mustafa İlkokulu oldu. Okul aile birliğinin öncülüğünde, okul koridorunda özel bir bağış alanı oluşturuldu ve etkinlik sabahın erken saatlerinde başladı.

Etkinliğe öğrenci velileri, yakınları, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin yoğun ilgisi nedeniyle koridorda uzun kuyruklar oluştu; okul içindeki düzen sayesinde öğrenciler ise derslerini aksatmadan sürdürdü.

Kan bağışı kampanyasının amaç ve etkisi:

Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, okul ortamında düzenlenen etkinliklerin gönüllülük bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı. Aydın, geçen yıl aynı okulda rekor bağış gerçekleştiğini hatırlatarak, "Stoklarımız iyi durumda ama bu bilinci toplumsal olarak devam ettirebilmemiz, duyarlılığı artırmamız ve sürekli hazır da bulunmamız gerekiyor" dedi.

Kampanyanın organizasyonu, bağış sürecinin okul içinde görünür kılınması ve ailelerin sürece dahil olmasıyla hem kan stoğuna katkı hem de çocuklara örnek olma hedefini taşıyor. Etkinlik, yerel düzeyde dayanışma ve farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Bağışçıların deneyimleri ve çağrılar:

Kan bağışçısı Ayla Tuna, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın kendisi için önemli olduğunu belirtti: "Kan ihtiyacı olan insanlar var. Bizim de ileride aynı duruma düşmeyeceğimizin garantisi yok. Kan bağışlayarak hayat kurtarmak çok güzel." Tuna, bağışladığı kanın birilerine ulaştığını bildiren mesajları aldığında mutlu olduğunu ekledi.

Düzenli bağışçı olduğunu söyleyen İlknur Zehra Kocabaş ise kan bağışını toplumsal bir ihtiyaç olarak nitelendirdi ve düzenli bağış yapmanın verdiği gururu anlattı: "Bağışımla ilgili mesaj geldiğinde gurur verici ve mutluluk veren bir duygu yaşıyorum. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim."

Sanatçı ve valinin destek ziyareti:

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi de kampanyaya destek vermek üzere okulu ziyaret etti. Çelebi, bağışçılarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve kan bağışının çocuklara örnek olacağına dikkat çekerek okul idarelerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas da Uzun Mustafa İlkokulu’nu ziyaret ederek kampanya yetkililerinden bilgi aldı ve bağış alanını gezdi. Vali Makas, bağışçılarla tek tek ilgilenip teşekkür ederek kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Okul koridorlarında kurulan bu tür bağış noktaları, hem kan stoklarının desteklenmesine katkı sağlıyor hem de toplumsal duyarlılığın genç nesillere aktarılmasında etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

DÜZCE'DE OKUL KORİDORLARINA KURULAN YATAKLARDA VELİLER KAN VERDİ, ÖĞRENCİLER İSE SINIFTA DERS YAPTI.